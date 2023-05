Emozioni ad Anfield, al termine del match pareggiato 1-1 con l'Aston Villa solo nel finale grazie a un gol di Roberto Firmino: a fine match il brasiliano - svincolato e all'ultima partita con i Reds in casa - è scoppiato in lacrime sotto la 'Kop', mentre i suoi tifosi lo applaudivano e gli cantavano il coro "Sì señor" dedicato proprio a Bobby Gol. Applausi anche per Milner, pure lui ai saluti e destinato al Brighton

LIVERPOOL, IN 4 LASCIANO IL CLUB