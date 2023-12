Dentro la mini-crisi del Manchester City

City sconfitto dall'Aston Villa e a -6 dall'Arsenal primo, senza vittorie da un mese e dopo 3 pari di fila in Premier: in Inghilterra si parla di mini-crisi dei campioni di tutto. Guardiola alla vigilia della sfida con Emery si era detto fiducioso di vincere ancora la Premier ma poi ha attaccato chi lo ha criticato, come Carragher. E la risposta velenosa dell'ex Liverpool non si è fatta attendere. Ecco un'analisi del momento del City, che per sua fortuna vede avvicinarsi il rientro di De Bruyne dopo l'infortunio