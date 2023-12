Onana in esclusiva: l'intervista a Sky Sport

Un regalo di fine anno per tutti gli appassionati di Premier (e per i tifosi dell'Inter). André Onana ha scelto di parlare a Sky in uno dei momenti più delicati della stagione: il Manchester United è fuori dall’Europa e distante dalla zona Champions in campionato. Per il portiere un avvio pieno di errori e di critiche pesanti. Ecco un estratto dell’intervista di Gianluigi Bagnulo, in onda domenica 31 dicembre su Sky Sport 24

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ