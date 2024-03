Derby, basta la parola. È la partita che più di tutte muove città e tifoserie, e in Inghilterra, dove è nato l’uso del termine, le grandi sfide sono tante: a partire da Manchester. Su Sky e in streaming su NOW, "Di Canio Premier Special: The Derby Game", la terza puntata stagionale, in onda da venerdì 29 marzo alle 19.30 su Sky Sport Uno TUTTE LE NEWS DI PREMIER LEAGUE

Derby, una parola che dice tutto. Una parola che, nel calcio, si utilizza da tanto tempo ma senza che si sia mai chiarito con certezza perché identifichi una sfida tra due squadre della stessa città o della stessa regione: che sia per la… vittoria del Conte di Derby, che ottenne di poter dare il proprio nome, e non quello di un collega, ad una corsa di cavalli poi diventata molto popolare o per il ruvidissimo gioco, di origine medioevale, che si praticava in molte cittadine, prima tra tutte appunto Derby. Ecco allora ‘The Derby Game’ terza puntata stagionale del Di Canio Premier Special, che sorvola il Regno Unito alla ricerca delle sfide più storiche ed esaltanti.

I derby del Regno Unito Regno Unito, e non solo Inghilterra, perché Di Canio ha vissuto e giocato il grande Old Firm, il derby di Glasgow, in cui la rivalità tra Celtic e Rangers nasce da basi religiose ed è dunque unica nel suo genere, se non fosse per lievi reminiscenze di una distinzione di questo tipo anche a Liverpool. Dove il derby nemmeno sarebbe nato, se non fosse stato per un curioso litigio tra dirigenti dell’Everton, un litigio del quale, considerando le recenti difficoltà dei Toffees in assoluto e ancor più nelle sfide ai rivali Reds, la cosiddetta metà blu della città ancora si pente. Glasgow, Liverpool, Sheffield, Manchester: il derby è… nato al nord, perché al nord il calcio si è diffuso più rapidamente agli inizi e al nord è diventato professionistico in anticipo rispetto alle altre parti dell’isola. Anche la rapida espansione delle città, ai tempi della Rivoluzione Industriale, ha contribuito: non appena la popolazione raggiungeva un numero sufficiente e veniva fondata una squadra, ecco scattare immediata la rivalità con quella più vicina. Il passare del tempo ha poi scremato tra grandi e piccoli club, ma le contrapposizioni locali rimangono a tutti i livelli, e sono tantissimi i derby magari sottovalutati. leggi anche "Di Canio Premier Special, Wonder Goals"

Gli infiniti derby di Londra Ci sono poi i derby che, all’opposto di quelli delle popolatissime zone del nordovest, nascono proprio perché due squadre sono uniche rappresentanti di una regione: è il caso di Norwich City e Ipswich Town, situate laggiù a est, nell’East Anglia appunto, marginali nella visione del resto del paese ma divise, anzi unite, da una forte rivalità. E poi Londra, anomala: 17 club professionistici, di cui sette in Premier League, due (+ Watford, all’estrema periferia ma raggiungibile in metropolitana) in Championship, due in League One e altrettanti in League Two, il che vuol dire una serie infinita di derby, non tutti però vissuti alla stessa maniera.

"Di Canio Premier Special: The Derby Game", su Sky e in streaming su NOW Venerdì 29 marzo

Ore 19.30 : su Sky Sport Uno

: su Sky Sport Uno Ore 20.30 : su Sky Sport Calcio

: su Sky Sport Calcio Ore 23.30: su Sky Sport Calcio Sabato 30 marzo Ore 12.15 : su Sky Sport Calcio

: su Sky Sport Calcio Ore 18.00 : su Sky Sport Uno

: su Sky Sport Uno Ore 22.45 : su Sky Sport Uno

: su Sky Sport Uno Ore 00.15: su Sky Sport Calcio Domenica 31 marzo Ore 14.30 : su Sky Sport Uno

: su Sky Sport Uno Ore 17.00 : su Sky Sport Uno

: su Sky Sport Uno Ore 19.30 : su Sky Sport Uno

: su Sky Sport Uno Ore 20.15 : su Sky Sport Calcio

: su Sky Sport Calcio Ore 22.45: su Sky Sport Calcio