Erling Haaland, reduce dalla vittoria della Premier League con la maglia del Manchester City, è il grande assente nella top 11 dei migliori giocatori della stagione stilata da Opta. Da Martinez in porta a Watkins in attacco con un modulo 4-2-3-1: ecco la squadra scelta in base ai criteri di Opta

PREMIER LEAGUE, LO SPECIALE