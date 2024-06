Il VAR resta in Premier League . Nella giornata di oggi, 6 giugno, i club inglesi hanno votato a favore della permanenza dello strumento tecnologico a seguito della proposta di abolizione avanzata dal Wolverhampton lo scorso mese. "I club della Premier League – si legge dal comunicato della Premier – oggi hanno votato a favore della continuazione del VAR in Premier League . Sebbene il VAR produca un processo decisionale più accurato, si è convenuto che i miglioramenti dovranno essere apportati a beneficio del gioco e dei tifosi . Nell’ambito di discussioni approfondite durante l’Assemblea generale annuale, è stato concordato che Premier League e i club hanno tutti un ruolo importante da svolgere nel migliorare il sistema e la sua reputazione".

"Servirà maggiore coerenza"

Proprio per questo, sono stati individuati i criteri che il VAR dovrà rispettare, ovvero: "Mantenere una soglia elevata per l'intervento del VAR per offrire maggiore coerenza e meno interruzioni al flusso del gioco. Ridurre i ritardi nel gioco, principalmente attraverso l'introduzione della tecnologia semi-automatica del fuorigioco (SAOT). Migliorare l'esperienza dei tifosi attraverso la riduzione dei ritardi e, ove possibile, garantire maggiori replay sul grande schermo per includere tutti gli interventi del VAR. La realizzazione di una campagna di comunicazione VAR che cercherà di chiarire ulteriormente il ruolo del VAR nel gioco ai partecipanti e ai tifosi". Oltre alla permanenza del VAR, è stato confermato che il fuorigioco semiautomatico sarà introdotto nell’autunno del 2024.