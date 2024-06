Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Ultimi dettagli per l'arrivo in bianconero del centrocampista: all'Aston Villa vanno 22 milioni di euro più bonus, oltre a Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior. Sarà il secondo rinforzo per il nuovo allenatore Thiago Motta, con la Juventus che ha già preso Di Gregorio. Bianconeri che però non si fermano e puntano con decisione Khéphren Thuram del Nizza