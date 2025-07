Il Liverpool è sceso in campo per la prima volta dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota. I Reds hanno sfidato in amichevole il Preston (partita finita 1-3) dedicando tutta la gara a Jota. "You'll Never Walk Alone" intonato 20 minuti prima del calcio d'inizio e poi al 20' quando la gara si è fermata per un lungo applauso. Anche sugli spalti, tantissime dediche a Jota con sciarpe e bandiere

DIOGO JOTA, L'OMAGGIO DEI COMPAGNI DI SQUADRA