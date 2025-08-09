Guardiola in visita al Santuario di Santa Rosalia

Esplora tutte le offerte Sky
Guardiola in pellegrinaggio da Santa Rosalia prima di Palermo-Manchester City

Mattinata al Santuario di Santa Rosalia per Pep Guardiola, a poche ore dall'amichevole al Barbera tra Palermo e Manchester City. Insieme al suo staff (tra loro anche il director of performance, Federico Genovesi), l'allenatore dei citizen è salito a piedi su Monte Pellegrino fino alla Sacra Grotta, accolto dal reggente don Natale Fiorentino. Guardiola ha omaggiato Falcone e Borsellino indossando la maglia della seconda edizione della "Mezza maratona della Memoria", nel ricordo dei due magistrati

