Aston Villa ko a Brentford: i risultati di Premier

La seconda giornata di Premier League si è aperta venerdì con la goleada del Chelsea contro il West Ham. Colpo Tottenham in casa del Manchester City. Successi per Bournemouth, Brentford e Burnley rispettivamente contro Wolves, Aston Villa e Sunderland. Ora Arsenal-Leeds. Liverpool impegnato nel Monday Night a Newcastle
Premier League, 2^ giornata: i risultati di oggi sabato 23 agosto
- MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 0-2 35' Johnson, 45'+2 Palhinha
- BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON 1-0 5' Tavernier
- BRENTFORD-ASTON VILLA 1-0 12' Ouattara
- ARSENAL-LEEDS in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Massimo Marianella)
Premier League, 2^ giornata: i risultati di venerdì 22 agosto
- WEST HAM-CHELSEA 1-5 6' Paquetá (W), 15' Joao Pedro (C), 23' Pedro Neto (C), 34' Fernandez (C), 54' Caicedo (C), 58' Chalobah (C)
Premier League, 2^ giornata: le partite di domenica 24 agosto
- EVERTON-BRIGHTON ore 15 in diretta su Sky Sport Calcio e NOW (telecronaca Nicola Roggero)
- CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST ore 15 in diretta su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Massimo Marianella)
- FULHAM-MANCHESTER UNITED ore 17.30 in diretta su Sky Sport 257, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Paolo Ciarravano)
Premier League, 2^ giornata: le partite di lunedì 25 agosto
- NEWCASTLE-LIVERPOOL ore 21 in diretta su Sky Sport 254 e NOW (telecronaca Massimo Marianella)