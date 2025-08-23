Aston Villa ko a Brentford: i risultati di Premier

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Premier League, risultati e highlights della 2^ giornata

Premier League

La seconda giornata di Premier League si è aperta venerdì con la goleada del Chelsea contro il West Ham. Colpo Tottenham in casa del Manchester City. Successi per Bournemouth, Brentford e Burnley rispettivamente contro Wolves, Aston Villa e Sunderland. Ora Arsenal-Leeds. Liverpool impegnato nel Monday Night a Newcastle

LA CLASSIFICA

Premier League, 2^ giornata: i risultati di oggi sabato 23 agosto

  • MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 0-2                                                                                  35' Johnson, 45'+2 Palhinha

          (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON 1-0                                                                              5' Tavernier

          (TABELLINO)  - (HIGHLIGHTS)

  • BRENTFORD-ASTON VILLA 1-0                                                                                              12' Ouattara

            (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BURNLEY- SUNDERLAND 2-0                                                                                                 47' Cullen, 88' Anthony

           (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • ARSENAL-LEEDS in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Massimo Marianella)

Premier League, 2^ giornata: i risultati di venerdì 22 agosto

  • WEST HAM-CHELSEA 1-5                                                                                                              6' Paquetá (W), 15' Joao Pedro (C), 23' Pedro Neto (C), 34' Fernandez (C), 54' Caicedo (C), 58' Chalobah (C)

          (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

Premier League, 2^ giornata: le partite di domenica 24 agosto

  • EVERTON-BRIGHTON ore 15 in diretta su Sky Sport Calcio e NOW (telecronaca Nicola Roggero)
  • CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST ore 15 in diretta su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Massimo Marianella)
  • FULHAM-MANCHESTER UNITED ore 17.30 in diretta su Sky Sport 257, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Paolo Ciarravano)

Premier League, 2^ giornata: le partite di lunedì 25 agosto

  • NEWCASTLE-LIVERPOOL ore 21 in diretta su Sky Sport 254 e NOW (telecronaca Massimo Marianella)

Premier League: Altre Notizie

Aston Villa ko a Brentford: i risultati di Premier

Premier League

La seconda giornata di Premier League si è aperta venerdì con la goleada del Chelsea contro il...

Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

su sky sport

Da oggi a lunedì 25 agosto in campo la Premier League con la seconda giornata e al via il secondo...

Premier, risultati e highlights del sabato

highlights

La Premier League 2025/26 è iniziata: dopo il 4‑2 del Liverpool sul Bournemouth, anche il City...

Insulti razzisti a Semenyo: arrestato un 47enne

bournemouth

La polizia del Merseyside ha comunicato di avere arrestato l'uomo che il 15 agosto ha rivolto...

Chiesa: "Da lassù Diogo mi ha aiutato a segnare"

la dedica

Il suo primo gol in Premier League è stato sinonimo di tre punti per il Liverpool nella prima di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE