Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Premier League, risultati e highlights della 4^ giornata

Premier League

La quarta giornata di Premier League si apre con il 3-0 dell'Arsenal sul Nottingham Forest, con i Gunners che si prendono la prima posizione in attesa del Liverpool impegnato domenica contro il Burnley. Prima vittoria in stagione per il Newcastle che batte il Wolverhampton. Colpo del Bournemouth, la vittoria contro il Brighton vale il primo posto con Arsenal e Liverpool. Domenica il derby di Manchester

LA CLASSIFICA

Premier League, 4^ giornata: i risultati di oggi sabato 13 settembre

Premier League, 4^ giornata: le partite di oggi sabato 13 settembre

  • WEST HAM-TOTTENHAM ore 18.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Nicola Roggero)
  • BRENTFORD-CHELSEA ore 21 in diretta su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Federico Botti)

Premier League, 4^ giornata: le partite di domenica 14 settembre

  • BURNLEY-LIVERPOOL ore 15 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Massimo Marianella)
  • MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED ore 17.30 in diretta su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca Federico Zancan)

Premier League: Altre Notizie

Arsenal batte Nottingham: i risultati di Premier

Premier League

La quarta giornata di Premier League si apre con il 3-0 dell'Arsenal sul Nottingham Forest, con i...

Guardiola: "Donnarumma è enorme, preso per questo"

Premier League

In vista del derby di Manchester, Pep Guardiola svela di essere rimasto impressionato da...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

Si parte con un nuovo weekend di calcio internazionale. In programma la 4^ giornata di Premier...

Donnarumma: "Il City, la Premier e Pep: che sogno"

Premier League

Il portiere italiano, capitano della Nazionale, ha iniziato la sua nuova avventura con il City e...

Norme sugli agenti, 74 accuse al Chelsea dalla FA

Premier League

I casi relativi alla gestione precedente a quella di Todd Boehly, quando i Blues erano ancora di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE