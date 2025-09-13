Premier League, risultati e highlights della 4^ giornata

La quarta giornata di Premier League si apre con il 3-0 dell'Arsenal sul Nottingham Forest, con i Gunners che si prendono la prima posizione in attesa del Liverpool impegnato domenica contro il Burnley. Prima vittoria in stagione per il Newcastle che batte il Wolverhampton. Colpo del Bournemouth, la vittoria contro il Brighton vale il primo posto con Arsenal e Liverpool. Domenica il derby di Manchester
Premier League, 4^ giornata: i risultati di oggi sabato 13 settembre
- ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST 3-0
32', 79' Zubimendi, 46' Gyokeres
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- NEWCASTLE-WOLVERHAMPTON 1-0
29' Woltemade
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- FULHAM-LEEDS 1-0
94' aut. Gudmundsson
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- EVERTON-ASTON VILLA 0-0
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- CRYSTAL PALACE-SUNDERLAND 0-0
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BOURNEMOUTH-BRIGHTON 2-1
18' Scott, 61' rig. Semenyo (Bou); 48' Mitoma (Bri)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
Premier League, 4^ giornata: le partite di oggi sabato 13 settembre
- WEST HAM-TOTTENHAM ore 18.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Nicola Roggero)
- BRENTFORD-CHELSEA ore 21 in diretta su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Federico Botti)
Premier League, 4^ giornata: le partite di domenica 14 settembre
- BURNLEY-LIVERPOOL ore 15 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca Massimo Marianella)
- MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED ore 17.30 in diretta su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca Federico Zancan)