Premier League, risultati e highlights della 4^ giornata

La quarta giornata di Premier League si apre con il 3-0 dell'Arsenal sul Nottingham Forest, con i Gunners che si prendono la prima posizione in attesa del Liverpool impegnato domenica contro il Burnley. Prima vittoria in stagione per il Newcastle che batte il Wolverhampton. Colpo del Bournemouth, la vittoria contro il Brighton vale il primo posto con Arsenal e Liverpool. Domenica il derby di Manchester

