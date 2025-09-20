Premier League, risultati e highlights della 5^ giornata

Frena il Tottenham che pareggia contro il Brighton in rimonta, il Liverpool vince il derby contro l'Everton 2-1. Primo gol in Premier League per l'ex Milan Noah Okafor nella vittoria del Leeds contro il Wolverhampton. Di seguito i risultati e i marcatori della quinta giornata di Premier League
Premier League, 5^ giornata: i risultati di sabato 20 settembre
- LIVERPOOL-EVERTON 2-1
10' Gravenberch (L), 29' Ekitike (L), 58' Gueye (E)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BRIGHTON-TOTTENHAM 2-2
8' Minteh (B), 31' Ayari (B), 43' Richarlison (T), 82' aut Van Hecke (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BURNLEY-NOTTINGHAM FOREST 1-1
2' Williams (N), 20' Anthony (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- WEST HAM-CRYSTAL PALACE 1-2
37' Mateta (C), 49' Bowen (W), 68' Mitchell (C)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- WOLWERHAMPTON-LEEDS 1-3
8' Krejci (W), 31' Calvert-Lewin (L), 39' Stach (L), 45' Okafor (L)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER UNITED-CHELSEA (in corso su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
(TABELLINO LIVE) - (HIGHLIGHTS)
- FULHAM-BRENTFORD (dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
Il programma di domenica 21 settembre
- BOURNEMOUTH-NEWCASTLE (dalle 15.00 su Sky Sport 256 e NOW)
- SUNDERLAND-ASTON VILLA (dalle 15.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
- ARSENAL-MANCHESTER CITY (dalle 17:30 su Sky Sport Uno e NOW)