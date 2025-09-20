Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Premier League, risultati e highlights della 5^ giornata

Premier League
©IPA/Fotogramma

Frena il Tottenham che pareggia contro il Brighton in rimonta, il Liverpool vince il derby contro l'Everton 2-1. Primo gol in Premier League per l'ex Milan Noah Okafor nella vittoria del Leeds contro il Wolverhampton. Di seguito i risultati e i marcatori della quinta giornata di Premier League

LA CLASSIFICA

Premier League, 5^ giornata: i risultati di sabato 20 settembre

  • LIVERPOOL-EVERTON 2-1
    10' Gravenberch (L), 29' Ekitike (L), 58' Gueye (E)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BRIGHTON-TOTTENHAM 2-2
    8' Minteh (B), 31' Ayari (B), 43' Richarlison (T), 82' aut Van Hecke (B)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BURNLEY-NOTTINGHAM FOREST 1-1
    2' Williams (N), 20' Anthony (B)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • WEST HAM-CRYSTAL PALACE 1-2
    37' Mateta (C), 49' Bowen (W), 68' Mitchell (C)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • WOLWERHAMPTON-LEEDS 1-3
    8' Krejci (W), 31' Calvert-Lewin (L), 39' Stach (L), 45' Okafor (L)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • MANCHESTER UNITED-CHELSEA (in corso su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
    (TABELLINO LIVE) - (HIGHLIGHTS)
  • FULHAM-BRENTFORD (dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

 Il programma di domenica 21 settembre

  • BOURNEMOUTH-NEWCASTLE (dalle 15.00 su Sky Sport 256 e NOW)
  • SUNDERLAND-ASTON VILLA (dalle 15.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
  • ARSENAL-MANCHESTER CITY (dalle 17:30 su Sky Sport Uno e NOW)

Premier League: Altre Notizie

Il Brighton rallenta gli Spurs, 1° gol per Okafor

Premier League

Frena il Tottenham che pareggia contro il Brighton in rimonta, il Liverpool vince il derby contro...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

Si parte con un nuovo weekend di calcio internazionale. In programma la 5^ giornata di Premier...

Il City vince il derby: i risultati di Premier

Premier League

Il Liverpool con un rigore al 95' si prende la vittoria e la testa della classifica. Risale il...

Guardiola: "Donnarumma è enorme, preso per questo"

Premier League

In vista del derby di Manchester, Pep Guardiola svela di essere rimasto impressionato da...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

Si parte con un nuovo weekend di calcio internazionale. In programma la 4^ giornata di Premier...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE