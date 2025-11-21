Il Birmingham ha presentato il progetto del nuovo stadio. L'impianto, che avrà una capienza di 62.000 posti, sarà ultra moderno: avrà un tetto retrattile e un terreno di gioco "mobile", all'interno ci saranno negozi, ristoranti e bar con l'impianto che è pensato per essere vissuto tutto l'anno. Saltano all'occhio le 12 torri a forma di camino che richiamano le fornaci in mattoni che un tempo sorgevano nell'area. L'obiettivo è di terminare i lavori prima della stagione 2030/31