Birmingham, presentato il progetto del nuovo stadio: tetto retrattile e campo "mobile"
Il Birmingham ha presentato il progetto del nuovo stadio. L'impianto, che avrà una capienza di 62.000 posti, sarà ultra moderno: avrà un tetto retrattile e un terreno di gioco "mobile", all'interno ci saranno negozi, ristoranti e bar con l'impianto che è pensato per essere vissuto tutto l'anno. Saltano all'occhio le 12 torri a forma di camino che richiamano le fornaci in mattoni che un tempo sorgevano nell'area. L'obiettivo è di terminare i lavori prima della stagione 2030/31
- Un nuovo stadio per il Birmingham. In concomitanza con le celebrazioni per il 150° compleanno del club è stato presentato il progetto del nuovo impianto del club biancoblù, che attualmente milita in Championship (il secondo livello del calcio inglese).
- L'impianto sarà a Bordesley Green, nella zona est di Birmingham, e diventarà un importante punto di riferimento della regione. Sorgerà nel cuore di quello che sarà lo Sports Quarter, con l'area che diventerà un'importante destinazione sportiva e culturale.
- L'impianto avrà una capienza di 62.000 posti, più del doppio dell'attuale St. Andrew's Park che può ospitare 30.000 persone. All'interno dello stadio, ovviamente, si svolgeranno anche altri eventi sportivi e di intrattenimento.
- Il nuovo stadio sarà dotato di un tetto retrattile, così da poter chiuderlo all'evenienza.
- Così come il tetto, anche il terreno di gioco sarà mobile. Questo garantisce flessibilità durante tutto l'anno: ad esempio in occasione di eventuali concerti sarà possibile "rimuovere" il campo.
- Gli spalti hanno la pendenza massima consentita e sono molto vicini al terreno di gioco. Questo per creare un "muro" di tifosi tutto intorno il rettangolo verde. Le elevate prestazioni acustiche dello stadio amplificheranno il rumore dei tifosi, creando un'atmosfera indimenticabile.
- Le 12 torri a forma di camino richiamano le fornaci in mattoni che un tempo sorgevano nell'area. Queste forniranno supporto strutturale al tetto, ospiteranno ascensori e scale, contribuiranno alla ventilazione.
- Una delle torri ospiterà un ascensore che condurrà al bar più alto della città di Birmingham, che offrirà una vista panoramica.
- L'area è stata progettata per restare aperta tutto l'anno grazie a negozi, bari, ristoranti, aree gioco e spazi sociali.
- L'obiettivo è che il nuovo stadio sia pronto per l'inizio della stagione 2030/31.
- "Questo è un traguardo enorme per il Birmingham che crea una casa per il club in grado di riflettere la nostra ambizione di competere ai massimi livelli", ha dichiarato il presidente Tom Wagner. "Lo stadio si ispira al patrimonio delle West Midlands, un patrimonio fatto di industria, ingegno e crescita. Queste stesse qualità credo che possano dare vita a una nuova era di successi dentro e fuori il campo, e di prosperità per le comunità locali che per troppo tempo sono state private di opportunità".
- Lo Sports Quarter fornirà investimenti trasformativi nell'area, stimolando una nuova crescita economica nell'est della città e in tutta la regione. Includerà un mix di nuove strutture – dal tempo libero e intrattenimento alla vendita al dettaglio e al benessere – oltre a spazi dedicati alla comunità.
- Lo stadio sarà raggiungibile con i migliori collegamenti, nella sua area verranno costruite nuove case e ci saranno nuovi posti di lavoro.
- Come detto in precedenza, il nuovo stadio non è pensato solo per il calcio ma ospiterà anche concerti e spettacoli di ogni genere.
- Nel video di presentazione presenti anche Jude Bellingham, Tom Brady e Paul Anderson, attore che ha interpretato Arthur Shelby nella celebre serie tv Peaky Blinders.