Guardiola, lite con cameraman e Bruno Guimaraes dopo Newcastle-Man City: cos'è successo

Al termine di Newcastle-Manchester City, Guardiola discute in maniera animata con Bruno Guimaraes per poi prendersela anche con un cameraman: lo raggiunge, gli solleva le cuffie e gli parla direttamente in un orecchio con tono concitato. Poi, intervistato sull’accaduto, ha minimizzato. Ma non è la prima volta che Pep si ritrova a discutere con un cameraman

VIDEO. FODEN SI DIVORA UN "RIGORE", PEP NON CI CREDE

