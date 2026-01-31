Non spingete Adama Traoré, non avete idea di quello che potrebbe accadere. Nei minuti di recupero della sfida tra Chelsea e West Ham scoppia una rissa che coinvolge praticamente tutti i giocatori in campo. Cucurella prova a proteggere il pallone facendo scudo con il corpo davanti ad Adama Traoré, che lo fa volare via. Joao Pedro ha la brutta idea di difendere il compagno spingendo a sua volta l’avversario alle spalle: e quando Traoré si gira gonfiando il petto con lo sguardo infuriato…

IL VIDEO