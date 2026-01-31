Chelsea-West Ham, che rissa nel finale! Adama Traoré fa scoppiare il finimondo
Non spingete Adama Traoré, non avete idea di quello che potrebbe accadere. Nei minuti di recupero della sfida tra Chelsea e West Ham scoppia una rissa che coinvolge praticamente tutti i giocatori in campo. Cucurella prova a proteggere il pallone facendo scudo con il corpo davanti ad Adama Traoré, che lo fa volare via. Joao Pedro ha la brutta idea di difendere il compagno spingendo a sua volta l’avversario alle spalle: e quando Traoré si gira gonfiando il petto con lo sguardo infuriato…
- Guardate questi bicipiti e rispondete sinceramente: vi verrebbe mai in mente di mettervi contro uno così? L'attaccante del West Ham è noto per la muscolatura esagerata e provocarlo non è mai una buona idea. La rissa che è scoppiata nel finale di Chelsea-West Ham è degna dei migliori film con Bud Spencer e Terence Hill
- Bisogna dire però che a innescare la rissa è stato un comportamento un po' troppo brusco proprio di Adama Traoré. Siamo nel recupero del match che il Chelsea ha ribaltato: sotto 0-2, vince 3-2. Normale che i giocatori del West Ham, proiettati a caccia del pari, siano nervosi.
- Cucurella, dopo un duello in fascia con Traoré, difende il pallone che sta uscendo sul fondo, praticamente gattonando. Appena si rialza, Traoré lo lancia via, letteralmente, come se fosse un fantoccio...
- Interviene allora Joao Pedro, in difesa del compagno, con grande sprezzo del pericolo. Dopo aver assistito alla scena raggiunge Adama Traoré alle spalle e lo spintona.
- Nel momento in cui Adama si gira gonfiando il petto e con lo sguardo di chi sta pensando "chi ha osato?", capiamo che sta per accadere qualcosa di grosso
- Cucurella intanto assiste alla scena da terra
- Nel tutti contro tutti che si genera, Todibo e Joao Pedro hanno un confronto molto diretto, con il primo che mette le mani al collo del giocatore del Chelsea
- Tra il pubblico però c'è chi trova la cosa divertente