Chelsea-West Ham, che rissa nel finale! Adama Traoré fa scoppiare il finimondo

Non spingete Adama Traoré, non avete idea di quello che potrebbe accadere. Nei minuti di recupero della sfida tra Chelsea e West Ham scoppia una rissa che coinvolge praticamente tutti i giocatori in campo. Cucurella prova a proteggere il pallone facendo scudo con il corpo davanti ad Adama Traoré, che lo fa volare via. Joao Pedro ha la brutta idea di difendere il compagno spingendo a sua volta l’avversario alle spalle: e quando Traoré si gira gonfiando il petto con lo sguardo infuriato…

IL VIDEO

