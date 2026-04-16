Hugo Ekitike ha riportato la rottura del tendine d'Achille: la conferma è arrivata dopo gli esami effettuati in seguito all’infortunio contro il PSG nei quarti di Champions League. L'attaccante del Liverpool, uscito in barella dopo meno di mezz'ora, chiude in anticipo la stagione e salterà anche i Mondiali con la Francia. "Il vostro amore sarà la mia forza motrice", il messaggio del francese sui social

Il Liverpool conferma i timori: Hugo Ekitike ha riportato la rottura del tendine d’Achille. L'attaccante francese si era infortunato al 27' del ritorno dei quarti di Champions League contro il PSG, accasciandosi dopo uno scatto su un passaggio di Szoboszlai e lasciando il campo in barella. Gli esami hanno confermato la gravità dell'infortunio: "Le successive scansioni hanno confermato la rottura del tendine d'Achille. Ekitike sarà quindi indisponibile per le restanti settimane della stagione e non potrà partecipare ai Mondiali di quest'estate con la Francia". Uno stop lungo che priva il Liverpool di una pedina importante nel finale di stagione e costringe la Francia di Didier Deschamps a rinunciare al giocatore per il Mondiale. Dopo la notizia, è arrivato anche il messaggio dello stesso Ekitike sui social.