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Esultanza sfrenata per Donnarumma: fa festa lanciandosi tra i tifosi del City. VIDEO

Premier League
Foto X @SamLee

Al termine della partita contro l'Arsenal, dopo la papera iniziale e il doppio salvataggio cruciale nel secondo tempo, Gianluigi Donnarumma ha voluto festeggiare la vittoria (che porta il City a -3 dalla vetta con una partita in meno) direttamente con i tifosi. Un video, condiviso dal giornalista di The Athletic Sam Lee su X, lo riprende mentre si getta tra le braccia dei fan e festeggia insieme a loro. Guarda il VIDEO

GLI HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY-ARSENAL 2-1

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