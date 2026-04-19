Al termine della partita contro l'Arsenal, dopo la papera iniziale e il doppio salvataggio cruciale nel secondo tempo, Gianluigi Donnarumma ha voluto festeggiare la vittoria (che porta il City a -3 dalla vetta con una partita in meno) direttamente con i tifosi. Un video, condiviso dal giornalista di The Athletic Sam Lee su X, lo riprende mentre si getta tra le braccia dei fan e festeggia insieme a loro. Guarda il VIDEO

GLI HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY-ARSENAL 2-1