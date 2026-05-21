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Arsenal, la prima partita di Arteta nel 2019: chi c'era e dov'è oggi

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Correva il 26 dicembre 2019: Mikel Arteta debutta sulla panchina dell'Arsenal con un 1-1 contro il Bournemouth, lasciando i Gunners all'11° posto in campionato. Sei anni e una Premier League vinta più tardi, l'unico giocatore rimasto è Bukayo Saka, che al tempo faceva il terzino sinistro. Chi erano i suoi compagni e dove sono oggi? Uno di loro è in politica, un altro ha appena vinto l'Europa League e uno fa... l'opinionista per Sky Sport

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