Arsenal, la prima partita di Arteta nel 2019: chi c'era e dov'è oggi
Correva il 26 dicembre 2019: Mikel Arteta debutta sulla panchina dell'Arsenal con un 1-1 contro il Bournemouth, lasciando i Gunners all'11° posto in campionato. Sei anni e una Premier League vinta più tardi, l'unico giocatore rimasto è Bukayo Saka, che al tempo faceva il terzino sinistro. Chi erano i suoi compagni e dove sono oggi? Uno di loro è in politica, un altro ha appena vinto l'Europa League e uno fa... l'opinionista per Sky Sport
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- 20 dicembre 2019: Mikel Arteta viene chiamato dall'Arsenal per sostituire Unai Emery, con i Gunners all'11° posto in campionato. La prima partita, il 26 dicembre contro il Bournemouth, termina 1-1
- 19 maggio 2026: un altro 1-1 del Bournemouth, questa volta contro il Manchester City, incorona l'Arsenal campione di Premier League per la prima volta dopo 22 anni, mettendo fine a una striscia di tre secondi posti consecutivi che sembrava maledetta
Chi c'era in quella partita e cosa fa oggi? Scopriamolo
- Portiere
- Oggi: al Fulham dal 2022, dopo aver perso il posto da titolare dei Gunners nel 2021
- Terzino destro
- Oggi: dopo diversi prestiti, tra cui uno alla Roma nel 2022, nel 2023 lascia il club in cui è cresciuto sin da bambino per trasferirsi al Lione
- Difensore centrale
- Oggi: ritirato dal calcio nel 2024 dopo una stagione al Real Betis, si dedica alla sua famiglia
- Difensore centrale
- Oggi: al Pafos campione di Cipro in carica dal 2025, dopo quattro anni in Brasile tra Flamengo e Fortaleza
- Terzino sinistro
- Oggi: all'Arsenal dall'eta di 8 anni, si trasforma in ala destra e diventa un punto fermo dei Gunners neocampioni d'Inghilterra
- Mediano
- Oggi: dopo due prestiti all'Atletico Madrid e alla Fiorentina, nel 2022 si trasferisce al Galatasaray, vincendo 4 campionati turchi consecutivi
- Mediano
- Oggi: capitano del Sunderland dalla scorsa estate dopo aver vinto la Bundesliga con il Bayer Leverkusen nel 2024
- Ala destra
- Oggi: ancora di proprietà dell'Arsenal, club dov'è cresciuto dall'età di 9 anni, è in prestito al Brentford
- Trequartista
- Oggi: ritirato dal calcio nel 2023 dopo una stagione al Basaksehir, vive in Turchia dedicandosi alla politica e al bodybuilding
- Ala sinistra, capitano e marcatore dell'unico gol della partita
- Oggi: dopo la rottura con Arteta per motivi disciplinari nel 2021, gira l'Europa e non solo giocando per Barcellona, Chelsea, Olympique Marsiglia, Al-Qadsiah e oggi di nuovo Olympique Marsiglia
- Attaccante
- Oggi: al Neom in Saudi Pro League dal 2025 dopo tre stagioni all'Olympique Lione, suo club d'infanzia
- Difensore centrale (subentrato)
- Oggi: dopo essersi ritirato dal calcio giocato nel 2024, dal 2025 è il vice allenatore della Germania Under 21. Oltre al suo ruolo nella federazione tedesca, lavora come opinionista per Sky Sport in Germania
- Trequartista (subentrato)
- Oggi: al Newcastle dal 2021, dopo aver lasciato l'Arsenal dov'era arrivato all'età di 4 anni
- Ala destra (subentrato)
- Oggi: dopo essere finito ai margini del progetto di Arteta nonostante l'arrivo (al tempo) record per 80 milioni di euro, passa in prestito al Nizza e al Trabzonspor, prima di rinascere al Villareal nel 2024
- Sostituto non utilizzato
- Oggi: all'Aston Villa dal 2020, con cui ha appena vinto l'Europa League. Grazie anche alla conquista del Mondiale 2022 con l'Argentina, ha vinto il Premio Jashin come miglior portiere nel 2023 e 2024
- Sostituto non utilizzato
- Oggi: al Fenerbahce da gennaio 2026 dopo due stagioni e mezzo alla Lazio
- Sostituto non utilizzato
- Oggi: al West Ham dal 2023 dopo essere esploso allo Stoccarda
- Sostituto non utilizzato
- Oggi: dopo essersi imposto come uno dei talenti più cristallini dell'Arsenal sotto Arteta, nel 2022 perde il posto da titolare per un grave infortunio all'inguine e nel 2024 passa al Fulham, lasciando il club della sua infanzia