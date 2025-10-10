Massimiliano Allegri è il "Coach Of The Month" del mese di settembre. La Lega Serie A ha premiato l'allenatore del Milan per i risultati ottenuti con la sua squadra nel mese scorso. Anche il trofeo di "Player Of The Month" va a un rossonero: ad aggiudicarselo è Christian Pulisic. Tutti i premiati, tra panchina e campo, mese per mese