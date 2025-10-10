Massimiliano Allegri è il "Coach Of The Month" del mese di settembre. La Lega Serie A ha premiato l'allenatore del Milan per i risultati ottenuti con la sua squadra nel mese scorso. Anche il trofeo di "Player Of The Month" va a un rossonero: ad aggiudicarselo è Christian Pulisic. Tutti i premiati, tra panchina e campo, mese per mese
- Calciatore del mese: CHRISTIAN PULISIC (Milan)
- Allenatore del mese: MASSIMILIANO ALLEGRI (Milan)
- Calciatore del mese: KENAN YILDIZ (Juventus)
- Allenatore del mese: DAVIDE NICOLA (Cremonese)
- Agosto: M. Thuram (Inter)
- Settembre: Kvaratskhelia (Napoli)
- Ottobre: Retegui (Atalanta)
- Novembre: Kean (Fiorentina)
- Dicembre: Dybala (Roma)
- Gennaio: Anguissa (Napoli)
- Febbraio: Kolo Muani (Juventus)
- Marzo: Dovbyk (Roma)
- Aprile: McTominay (Napoli)
- Maggio: K. Thuram (Juventus)
- Agosto: Vanoli (Torino)
- Settembre: Conte (Napoli)
- Ottobre: Baroni (Lazio)
- Novembre: Gasperini (Atalanta)
- Dicembre: Inzaghi (Inter)
- Gennaio: Conte (Napoli)
- Febbraio: Ranieri (Roma)
- Marzo: Italiano (Bologna)
- Aprile: Fabregas (Como)
- Maggio: Fabregas (Como)