 Emiliano Dibu Martinez, 7 finali vinte su 7: dal Mondiale all'Europa League | Sky Sport
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'Dibu' Martinez, 7 finali vinte su 7: dal Mondiale all'Europa League

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Unai Emery si conferma re di coppe e in particolare dell'Europa League, col 5° trionfo su 6 finali disputate. Ma c'è un suo giocatore che fa ancora meglio: 'Dibu' Martinez, infatti, mantiene il suo straordinario bilancio di 7 finali vinte su 7 disputate. E l'ultima l'ha giocata da infortunato...

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