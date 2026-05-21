'Dibu' Martinez, 7 finali vinte su 7: dal Mondiale all'Europa League
Unai Emery si conferma re di coppe e in particolare dell'Europa League, col 5° trionfo su 6 finali disputate. Ma c'è un suo giocatore che fa ancora meglio: 'Dibu' Martinez, infatti, mantiene il suo straordinario bilancio di 7 finali vinte su 7 disputate. E l'ultima l'ha giocata da infortunato...
- A rivelarlo è stato lo stesso portiere dopo l'Europa League vinta con l'Aston Villa: "Mi sono rotto il dito durante il riscaldamento – ha raccontato l'argentino -. Ogni volta che bloccavo il pallone, il dito si piegava nella direzione opposta. Ma è qualcosa che dovevo sopportare". E non solo è sceso in campo, ma anche chiuso con un clean sheet.
- Arsenal-Chelsea 2-1 (1 agosto 2020)
5' Pulisic (C), 28' rig. e 67' Aubameyang (A)
- Arsenal-Liverpool 6-5 dcr (29 agosto 2020)
12' Aubameyang (A), 73' Minamino (L)
- Argentina-Brasile 1-0 (11 luglio 2021)
22' Di Maria
- Italia-Argentina 0-3 (1 giugno 2022)
28' Lautaro Martinez, 45'+1 Di Maria, 94' Dybala
- Argentina-Francia 7-5 dcr (18 dicembre 2022)
23' rig. e 108' Messi (A), 36' Di Maria (A), 80' rig., 81' e 118' rig. Mbappé (F)
- Argentina-Colombia 1-0 dts (15 luglio 2024)
112' Lautaro Martinez
- Friburgo-Aston Villa 0-3 (20 maggio 2026)
41' Tielemans, 45'+3 Buendia, 58' Rogers
- Community Shield 2014: Arsenal-Manchester City 3-0 (in panchina)
- Community Shield 2015: Arsenal-Chelsea 1-0 (in panchina)
- FA Cup 2016-2017: Arsenal-Chelsea 2-1 (in rosa, ma in tribuna)
- L'attaccante inglese, passato dalla Serie A con le maglie di Roma e Milan, è diventato il primo giocatore a vincere le tre coppe europee di questo secolo: Champions League (Chelsea 2020/21), Conference (Roma 2021/22) ed Europa League (Aston Villa 2025/26)