La top 11 della Serie A e dei campionati europei secondo l'algoritmo del Cies
Chi sono stati i migliori 11 del campionato italiano? Ma anche di quello inglese, spagnolo o saudita e austriaco? La risposta ce la dà la scienza, con lo speciale algoritmo del Cies. Cinque dell'Inter in quella della A, tanto Arsenal in Premier e un mare di Bayern in Germania. CR7 con Theo nella Saudi Pro League, e nelle varie squadre ideali (tutte col 4231) ci sono anche uomini mercato come Alajbegovic (Austria) o talentini in chiave nazionale come Tresoldi (Belgio). E c'è anche la Serie B italiana!
- Il CIES spiega il metodo di selezione: le top XI sono state create tenendo conto delle prestazioni dei giocatori, dei risultati delle partite in cui hanno giocato e di quanto hanno giocato.
- Le prestazioni sono state analizzate secondo otto aree di gioco per i giocatori di movimento (che ora vedremo nel dettaglio) e, per quanto riguarda i portieri, dalla differenza tra il dato dei gol previsti (quelli che avrebbero dovuto subire) e i gol effettivamente subiti (dati Impect)
- Tutte le top 11 sono disposte col 4-2-3-1
- Air defence - Duelli aerei difensivi
- Ground defence - Interdizione
- Defensive build-up - Costruzione dal basso
- Orchestration - Costruzione del gioco
- Take on - Dribbling/1 vs 1
- Chance creation - Creazione occasioni
- Finishing - Finalizzazione
- Air attack - Attacco aereo
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- ALEXIS SAELEMAEKERS (Milan)
- MANUEL AKANJI (Inter)
- ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- FEDERICO DIMARCO (Inter)
- HAKAH CALHANOGLU (Inter)
- LUKA MODRIC (Milan)
- MATTEO POLITANO (Napoli)
- NICO PAZ (Como)
- KENAN YILDIZ (Juventus)
- LAUTARO MARTINEZ (Inter)
- RAYA (Arsenal)
- TIMBER (Arsenal), SALIBA (Arsenal), GABRIEL (Arsenal), TRUFFERT (Bournemouth)
- CASEMIRO (Man United), RICE (Arsenal)
- CHERKI (Man City), BRUNO FERNANDES (Man United), DOKU (Man City)
- HAALAND (Man City)
- JOAN GARCIA (Barcellona)
- MOURIÑO (Villarreal), CUBARSÌ (Barcellona), G. MARTIN (Barcellona), SERGIO GOMEZ (Real Sociedad)
- FORNALS (Betis), PEDRI (Barcellona)
- YAMAL (Barcellona), FERMIN (Barcellona), VINICIUS (Real)
- MBAPPÉ (Real)
- NUBEL (Stoccarda)
- BAKU (Lipsia), UPAMECANO (Bayern), ANTON (Dortmund), GRIMALDO (Leverkusen)
- KIMMICH (Bayern), PAVLOVIC (Bayern)
- OLISE (Bayern), UNDAV (Stoccarda), LUIS DIAZ (Bayern)
- KANE (Bayern)
- KOFFI (Angers)
- ZAIRE-EMERY (Psg), PACHO (Psg), MANDI (Lille), UDOL (Lens)
- VITINHA (Psg), SANGARÉ (Lens)
- GREENWOOD (Marsiglia), THAUVIN (Lens), KVARATSKHELIA (Psg)
- LEPAUL (Rennes)
- CHICHIZOLA (Modena)
- FAVASULI (Catanzaro), SVOBODA (Venezia), MONTERISI (Frosinone), AZZI (Monza)
- BUSIO (Venezia), RANOCCHIA (Palermo)
- GHEDJEMIS (Frosinone), KIKE PEREZ (Venezia), KVERNADZE (Frosinone)
- IEMMELLO (Catanzaro)
- TENORIO (Al-Taawoun)
- MAHZARI (Al-Taawoun), DANILO (Al-Ittihad), AL-TAMBAKTI (Al-Hilal), THEO HERNANDEZ (Al-Hilal)
- AL-JUWAYR (Al-Quadsiah), ANGELO GABRIEL (Al-Nassr)
- MALCOM (Al-Hilal), JOAO FELIX (Al-Nassr), BONSU BAAH (Al-Quadsiah)
- CRISTIANO RONALDO (Al-Nassr)
- DIOGO COSTA (Porto)
- DEDIC (Benfica), BEDNAREK (Porto), INACIO (Sporting), ARAUJO (Sporting)
- HJULMAND (Sporting), FROHOLDT (Porto)
- PEPÉ (Porto), VEIGA (Porto), SCHJELDERUP (Benfica)
- SUAREZ (Sporting)
- LIS (Göztepe)
- SELLAI (Galatasaray), D. SANCHEZ (Galatasaray), SKRINIAR (Fenerbahce), ESKIHLLAC (Trabzonspor)
- L. TORREIRA (Galatasaray), INAO OULAI (Trabzonspor)
- SANÉ (Galatasaray), ASENSIO (Fenerbahce), ALPER YILMAZ (Galatasaray)
- OSIMHEN (Galatasaray)
- DE BUSSER (Go Ahead Egles)
- OUAISSA (NEC), GASIOROWSKI (Psv), SCHOUTEN (Psv), ROTS (Twente)
- VEERMAN (Psv), VALENTE (Feyenoord)
- HADJ MOUSSA (Feyenoord), SAIBARI (Psv), GODTS (Ajax)
- UEDA (Feyenoord)
- HULSMANN (Hartberg)
- LAINER (Salisburgo), GADOU (Salisburgo), ANDRADE (LASK), KARIC (Sturm Graz)
- AMANÉ (Rapid Vienna), BOGARDE (LASK)
- WURMBRAND (Rapid Vienna), KITEISHVILI (Sturm Graz), ALAJBEGOVIC (Salisburgo)
- USOR (LASK)
- MIRAS (Mechelen)
- KHALAILI (Union SG), MAC ALLISTER (Union SG), MECHELE (Brugge), NAZINHO (Cercle Brugge)
- ZORGANE (Union SG), VANAKEN (Brugge)
- FORBS (Brugge), ITO (Sint Truiden), TZOLIS (Brugge)
- TRESOLDI (Brugge)