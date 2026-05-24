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Guardiola saluta il City: le squadre che non ha mai battuto nei dieci anni a Manchester

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©Ansa

L'esperienza al Manchester City di Pep Guardiola come allenatore si conclude oggi con l'ultima partita all'Etihad. Durante la permanenza di Guardiola in Inghilterra, solamente sei squadre sono riuscite a non perdere con i Citizen, e solo due di queste hanno affrontato Guardiola più di una volta a Manchester. Ecco quali sono: c'è anche una squadra allenata da Inzaghi.... Segui alle 17 l'ultima di Pep con il City con Diretta Gol su Sky Sport Uno

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