L'esperienza al Manchester City di Pep Guardiola come allenatore si conclude oggi con l'ultima partita all'Etihad. Durante la permanenza di Guardiola in Inghilterra, solamente sei squadre sono riuscite a non perdere con i Citizen, e solo due di queste hanno affrontato Guardiola più di una volta a Manchester. Ecco quali sono: c'è anche una squadra allenata da Inzaghi.... Segui alle 17 l'ultima di Pep con il City con Diretta Gol su Sky Sport Uno

CITY, GLI ACQUISTI PIU' COSTOSI DELL'ERA GUARDIOLA