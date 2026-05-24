Guardiola saluta il City: le squadre che non ha mai battuto nei dieci anni a Manchester
L'esperienza al Manchester City di Pep Guardiola come allenatore si conclude oggi con l'ultima partita all'Etihad. Durante la permanenza di Guardiola in Inghilterra, solamente sei squadre sono riuscite a non perdere con i Citizen, e solo due di queste hanno affrontato Guardiola più di una volta a Manchester. Ecco quali sono: c'è anche una squadra allenata da Inzaghi.... Segui alle 17 l'ultima di Pep con il City con Diretta Gol su Sky Sport Uno
- Partite affrontate contro il City di Guardiola: 1
- Bodo/Glimt-Manchester CIty 3-1, League Phase della Champions League 2025/26, 20 gennaio 2026
- Partite affrontate contro il City di Guardiola: 1
- Manchester City-Bayer Leverkusen 0-2, League Phase della Champions League 2025/26, 25 novembre 2025
- Partite affrontate contro il City di Guardiola: 1
- Manchester City-Al-Hilal 3-4, ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, 1 luglio 2025
- Partite affrontate contro il City di Guardiola: 1
- Wigan Athletic-Manchester City 1-0, quinto turno della FA Cup 2017-18, 19 febbraio 2018
- Partite affrontate contro il City di Guardiola: 2
- Celtic Glasgow-Manchester City 3-3, fase a gironi della Champions League 2016-17, 28 settembre 2016
- Manchester City-Celtic Glasgow 1-1, fase a gironi della Champions League 2016-17, 6 dicembre 2016
- Partite affrontate contro il City di Guardiola: 3
- Manchester City-Olympique Lione 1-2, fase a gironi della Champions League 2018-19, 19 settembre 2018
- Olympique Lione-Manchester City 2-2, fase a gironi della Champions League 2018-19, 27 novembre 2018
- Manchester City-Olympique Lione 1-3, quarti di finale della Champions League 2019-20, 15 agosto 2020