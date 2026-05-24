 Pep Guardiola in Manchester City Aston Villa: le foto di oggi | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Guardiola, festa d'addio in Manchester City-Aston Villa: foto di oggi LIVE

il saluto fotogallery
12 foto

All'Etihad Stadium è il giorno dell'addio di Pep Guardiola al Manchester City. Nell'ultima partita della stagione contro l'Aston Villa, l'allenatore saluta dopo dieci anni e venti trofei. Emozione già fuori dallo stadio prima del fischio d'inizio, poi la cerimonia post-partita con la tribuna nord dell'Etihad ribattezzata ufficialmente in suo onore. Salutano il City anche Bernardo Silva e Stones: ecco le foto più belle di un pomeriggio storico

LIVE: CITY-ASTON VILLA - ALTRI RISULTATI PREMIER

ALTRE FOTOGALLERY

La classifica della Serie A

Serie A

La stagione dell'Inter si chiude con uno scoppiettante pareggio: 3-3 in rimonta sul campo del...

20 foto

I bomber della stagione: Kane a quota 61 gol!

classifica

Impressionante Harry Kane che, tra campionato e coppe, chiude con 61 gol in stagione (in 51...

20 foto

Pep come Sir Alex e Leo: tribune e stadi omaggio

stadi e non solo

La North Stand dell'Etihad Stadium sarà per sempre la "Pep Guardiola Stand", un omaggio al...

25 foto

Benitez non sarà più allenatore del Panathinaikos

Calciomercato

Rafa Benitez non sarà più l'allenatore del Panathinaikos nella prossima stagione. Arrivato in...

43 foto

City, gli acquisti più costosi dell'era Guardiola

Premier League

Guardiola ha annunciato l'addio al Manchester City. Il matrimonio tra l'allenatore spagnolo e il...

21 foto

Video in evidenza

    Premier League: Ultime Notizie

    Hull City, la promozione 'vale' oltre 200 milioni

    Premier League

    Il club inglese festeggia la promozione in Premier League: un ritorno che garantirà incassi...

    Liam Gallagher: "Grazie Pep, lunga vita al re"

    il saluto social

    Anche Liam Gallagher si unisce ai saluti per Pep Guardiola, che lascerà il ruolo di allenatore...

    "Pep Guardiola Stand": il City rinomina la curva

    goodbye pep

    Il Manchester City ha annunciato che rinominerà la North Stand dell'Etihad Stadium in "Pep...