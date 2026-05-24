All'Etihad Stadium è il giorno dell'addio di Pep Guardiola al Manchester City. Nell'ultima partita della stagione contro l'Aston Villa, l'allenatore saluta dopo dieci anni e venti trofei. Emozione già fuori dallo stadio prima del fischio d'inizio, poi la cerimonia post-partita con la tribuna nord dell'Etihad ribattezzata ufficialmente in suo onore. Salutano il City anche Bernardo Silva e Stones: ecco le foto più belle di un pomeriggio storico

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