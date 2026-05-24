Guardiola, festa d'addio in Manchester City-Aston Villa: foto di oggi LIVE
All'Etihad Stadium è il giorno dell'addio di Pep Guardiola al Manchester City. Nell'ultima partita della stagione contro l'Aston Villa, l'allenatore saluta dopo dieci anni e venti trofei. Emozione già fuori dallo stadio prima del fischio d'inizio, poi la cerimonia post-partita con la tribuna nord dell'Etihad ribattezzata ufficialmente in suo onore. Salutano il City anche Bernardo Silva e Stones: ecco le foto più belle di un pomeriggio storico
- Sciarpe, maglie celebrative, guanti giganti. Fuori dall'Etihad è già festa: c'è di tutto per celebrare l'ultimo giorno di Guardiola
- Un match programme speciale, che diventerà storico, consegnato fuori dall'Etihad: "Dieci anni con Pep"...
- Ecco la futura "Pep Guardiola Stand": il Manchester City ha annunciato che rinominerà la North Stand dell'Etihad Stadium in onore dell'allenatore