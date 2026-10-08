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Manchester City, Maresca: "Piena fiducia nella società, pensiamo solo al Liverpool"

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Enzo Maresca ha parlato in un'intervista a CityTV: "Sono tranquillo, abbiamo piena fiducia nella società. Noi ci concentriamo solo su ciò che possiamo controllare, ovvero l'aspetto calcistico". Sulla sfida contro il Liverpool: "In questo momento pensiamo esclusivamente a come vincere ad Anfield"

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

Dopo la sosta per le nazionali, da sabato 10 a lunedì 12 ottobre torna l'appuntamento con la Premier League, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Il big match della 6^ giornata sarà Liverpool-Manchester City, in programma domenica 11 ottobre alle ore 17.30 in diretta su Sky Sport Arena. In vista della sfida di Anfield, l'allenatore dei Citizens Enzo Maresca ha parlato a 'CityTV'. Impossibile non partire dalla situazione che vede il City giudicato colpevole di gravi violazioni finanziarie da una commissione indipendente della Premier League: "A dire il vero, sono molto tranquillo - ha detto Maresca -. Il club è stato piuttosto chiaro. Abbiamo piena fiducia nella società. Capiamo il chiacchiericcio esterno, ma noi ci concentriamo solo su ciò che possiamo controllare, ovvero l'aspetto calcistico".

Approfondimento

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"Pensiamo solo a come battere il Liverpool"

Sul momento della sua squadra, a punteggio pieno dopo cinque partite: "La sensazione è fantastica - ha spiegato -. I giocatori sono entusiasti in vista delle prossime due partite (contro Liverpool in campionato e Psg in Champions, ndr). Siamo in testa alla classifica e siamo concentrati solo su questo. I miei calciatori sanno che l'unica cosa che possiamo controllare è il calcio giocato e non si preoccupano di altro. Conoscono il loro mestiere e sanno che le voci ci sono, ma non ci danno troppo peso. In questo momento sono concentrati esclusivamente su come battere il Liverpool e su come provare a vincere ad Anfield insieme ai tifosi".

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