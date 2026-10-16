Giovanni Leoni vede il rientro in campo. Buone notizie per il 19enne difensore italiano, acquistato dal Liverpool nell'estate 2025 (29 milioni di euro versati al Parma), ma fermo per infortunio dopo il suo debutto coi Reds. Il 23 settembre 2025, schierato titolare in Coppa di Lega contro il Southampton, Leoni aveva riportato nel finale di partita la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione immediatamente conclusa nella squadra di Slot, che in estate è stato sostituito in panchina da Andoni Iraola. Proprio l'allenatore spagnolo ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni del giocatore in conferenza stampa: "È stato necessario più tempo del previsto. Onestamente, il piano con Giovanni era quello di allenarsi con la squadra durante l'ultima pausa per le Nazionali. Penso che probabilmente accadrà nella prossima sosta, quindi abbiamo perso circa un mese. Non ero ancora al Liverpool quando si è infortunato, ma parlando con lo staff medico posso dire che non si è trattato solo di una rottura del legamento crociato. È stato un brutto infortunio, perché è stato coinvolto anche altro intorno al ginocchio".