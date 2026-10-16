Liverpool, Iraola spiega cos'è successo a Leoni e quando rientra dall'infortunioliverpool
Ai box dal settembre 2025 dopo la rottura del legamento crociato all'esordio col Liverpool, il difensore italiano vede avvicinarsi il suo rientro in campo. Ne ha parlato Iraola in conferenza: "Volevamo riaggregarlo in squadra durante la scorsa pausa per le Nazionali, probabilmente lo faremo alla prossima sosta a novembre. La riabilitazione richiede molta attenzione, ma vogliamo assicurarci che una volta tornato in squadra possa restarci"
Giovanni Leoni vede il rientro in campo. Buone notizie per il 19enne difensore italiano, acquistato dal Liverpool nell'estate 2025 (29 milioni di euro versati al Parma), ma fermo per infortunio dopo il suo debutto coi Reds. Il 23 settembre 2025, schierato titolare in Coppa di Lega contro il Southampton, Leoni aveva riportato nel finale di partita la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione immediatamente conclusa nella squadra di Slot, che in estate è stato sostituito in panchina da Andoni Iraola. Proprio l'allenatore spagnolo ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni del giocatore in conferenza stampa: "È stato necessario più tempo del previsto. Onestamente, il piano con Giovanni era quello di allenarsi con la squadra durante l'ultima pausa per le Nazionali. Penso che probabilmente accadrà nella prossima sosta, quindi abbiamo perso circa un mese. Non ero ancora al Liverpool quando si è infortunato, ma parlando con lo staff medico posso dire che non si è trattato solo di una rottura del legamento crociato. È stato un brutto infortunio, perché è stato coinvolto anche altro intorno al ginocchio".
"Una volta tornato vogliamo resti in squadra"
Un lungo stop ma ora il rientro di Leoni è vicino: "Penso che debba essere molto fiducioso - ha aggiunto Iraola -. Il processo di riabilitazione richiede molta attenzione per lui e vogliamo assicurarci che una volta tornato in squadra possa restarci. Pertanto, è vero che non abbiamo avuto un piccolo intoppo ma un po' di ritardo. E il piano ora è che cominci in occasione della prossima pausa. Non è così lontano, ma è leggermente più tardi di quanto ci aspettassimo". A distanza di oltre un anno, quindi, Leoni potrà ritrovare il campo e prendersi un posto nella difesa dei Reds.