Il Monday Night di Premier League tra Chelsea ed Everton è finito 6-0 per i padroni di casa. Strepitoso Cole Palmer che ha segnato quattro gol, di cui uno su calcio di rigore. A segno anche Jackson e Gilchrist in quella che è stata una partita senza storia. Il Chelsea avanza a quota 47, l'Everton resta con 27 punti in classifica

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE