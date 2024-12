Il Chelsea batte il Brentford 2-1, consolidando il secondo posto in classifica e avvicinando il Liverpool, distante due punti ma con una partita in meno. Apre le marcature Cucurella al 42’ del primo tempo, con un gol di testa su cross di Noni Madueke. Nel secondo tempo va a segno invece Nico Jackson al minuto 80, poi sostituito per infortunio da Christopher Nkunku pochi minuti dopo. Per il Brentford di Thomas Frank invece, è Mbeumo a segnare, accorciando le distanze al 90’

