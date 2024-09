Ancora imbattuti in campionato, i Magpies vincono 2-1 e staccano la squadra di Postecoglou portandosi a quota 7 in classifica. Grande accoglienza a St James' Park per Sandro Tonali, in campo nella ripresa davanti ai propri tifosi dopo 10 mesi. Traversa di Isak, splendido il vantaggio di Barnes su assist di Kelly. Dopo l'intervallo sfortunata autorete di Burn, Pope salva su Maddison. Non sbaglia Isak servito da Murphy. Primo stop in campionato per gli Spurs

