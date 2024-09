Solo un pareggio per i Blues di Maresca, che frenano nel derby londinese a Stamford Bridge e salgono a quota 4 in classifica. In avvio pericolosi Palmer e Madueke, la sblocca Jackson su invito di Palmer. Nella ripresa pareggia Eze, chance per Colwill e Munoz. Jackson sfiora la doppietta nel recupero. Primo punto in campionato per il Crystal Palace, che abbandona l'ultimo posto

