Premier League, i giocatori con più presenze: Milner eguaglia il record di Barry
La presenza numero 653 di James Milner contro l'Aston Villa consente al centrocampista del Brighton di agganciare Gareth Barry nella classifica dei recordman di presenze in Premier League. Oltre all'ex Liverpool, in classifica sono presenti diverse leggende del calcio inglese: ecco la top 10
- Con l'ingresso in campo contro l'Aston Villa al posto di Baleba, James Milner ha agganciato Gareth Barry al primo posto nella classifica di presenze in Premier League
- Il centrocampista del Brighton (ex Liverpool) potrebbe diventare il recordman assoluto sabato 21 febbraio, qualora dovesse scendere in campo contro il Brentford
Di seguito, la classifica all-time di presenze in Premier League (dati Transfermarkt)
- Presenze in Premier League: 504
- Squadre con cui ha giocato in Premier League: West Ham (127), Leeds (54), Manchester United (312), Queen's Park Rangers (11)
- Presenze in Premier League: 508
- Squadre con cui ha giocato in Premier: Liverpool
- Presenze in Premier League: 514
- Squadre con cui ha giocato in Premier League: Middlesbrough (332), Fulham (172), Chelsea (4), Leicester City (6)
- Presenze in Premier League: 516
- Squadre con cui ha giocato in Premier League: Leicester City (124), Liverpool (150), Birmingham City (68), Wigan (82), Aston Villa (92)
- Presenze in Premier League: 535
- Squadre in cui ha giocato in Premier League: Manchester City (143), Everton (58), Newcastle (213), Bolton (121)
- Presenze in Premier League: 572
- Squadre in cui ha giocato in Premier League: Liverpool (214), Aston Villa (67), West Ham (64), Manchester City (93), Portsmouth (134)
- Presenze in Premier League: 611
- Squadre con cui ha giocato in Premier League: West Ham (150), Chelsea (429), Manchester City (32)
- Presenze in Premier League: 632
- Squadre con cui ha giocato in Premier League: Manchester United
- Presenze in Premier League: 653
- Squadre con cui ha giocato in Premier League: Aston Villa (290), Manchester City (207), Everton (131), West Bromwich Albion (25)
- Presenze in Premier League: 653
- Squadre con cui ha giocato in Premier League: Leeds (48), Aston Villa (100), Newcastle (94), Manchester City (147), Liverpool (230), Brighton (34)