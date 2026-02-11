 Premier League, i giocatori con più presenze: la CLASSIFICA | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Premier League, i giocatori con più presenze: Milner eguaglia il record di Barry

Premier League fotogallery
11 foto
©Ansa

La presenza numero 653 di James Milner contro l'Aston Villa consente al centrocampista del Brighton di agganciare Gareth Barry nella classifica dei recordman di presenze in Premier League. Oltre all'ex Liverpool, in classifica sono presenti diverse leggende del calcio inglese: ecco la top 10

PREMIER LEAGUE, TUTTI GLI HIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

Premier, Milner record di presenze: eguaglia Barry

Premier League

La presenza numero 653 di James Milner contro l'Aston Villa consente al centrocampista...

11 foto

Monza, solo 0-0 col Sudtirol. Sorpasso Frosinone

Serie B

Al termine della 24^ giornata di Serie B, chi resta in testa è il Venezia nonostante la sconfitta...

23 foto

Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter

Serie A

Scorre il countdown verso il derby d'Italia in programma sabato sera a San Siro. Spalletti...

12 foto

Conte, Mou e Pep: la cinesica degli allenatori

Calcio

La cinesica è lo studio della comunicazione non verbale attraverso movimenti, gesti, posizioni e...

15 foto

Inter, le news di formazione di oggi verso la Juve

Serie A

Si avvicina il derby d'Italia, big match in programma sabato sera a San Siro. Dubbio a...

12 foto

Video in evidenza

    Premier League: Ultime Notizie

    Premier League e Coppa di Germania: le gare su Sky

    guida tv

    In programma la 26^ giornata di Premier League nel turno infrasettimanale di questa settimana. In...

    Okafor frena il Chelsea. Lo United si salva al 96'

    Premier League

    La 26^ giornata di Premier si apre con il duello a distanza tra Chelsea e Manchester United, in...

    Premier League, i risultati della 25^ giornata

    Premier League

    L'Arsenal non sbaglia contro il Sunderland e si porta a +9 su Manchester City e Aston Villa, che...