Pensando alla carriera da calciatore di Steven Gerrard, è difficile non trovare la voglia di chiudere gli occhi e immaginarsi per un attimo in una corsa verso la Kop con la maglia rossa numero 8 del Liverpool e la fascia di capitano al braccio. Una carriera gloriosa, tra le più brillanti che la storia del calcio abbia mai prodotto, eppure con un’indelebile macchia. Non tanto per chi Gerrard ha avuto modo di ammirarlo, né per i tifosi del Liverpool costretti ad aspettare la vittoria di un titolo per 30 lunghi anni. Ma per lui. La casella zero alla voce Premier League vinte è una sofferenza, un pensiero ricorrente, uno scheletro in un armadio neanche troppo ben chiuso per il ragazzo di Liverpool.

Un fantasma diventato mostro il pomeriggio del 27 aprile 2014, il giorno in cui viene a mancare la terra sotto i piedi di Gerrard in uno scivolone diventato iconico per il Manchester City, campione qualche settimana dopo, e drammatico per il Liverpool e per il suo capitano. Una caduta a cui Gerrard ha dedicato anche un intero capitolo della sua autobiografia: The Slip. Ma in quel momento Steven non può immaginare che c’è addirittura chi sta peggio di lui.