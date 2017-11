"La prevenzione non mi dà fastidio"



Una carriera fatta di scelte difficili, Gattuso le ripercorre passo passo: "Ho preso tante legnate, ho messo in difficoltà tante persone che hanno lavorato con me e che hanno famiglia, senza stipendi: dall’Ofi Creta, dove quando hai figli e non ti pagano vai in difficoltà, al Pisa. Siamo durati, con grande sofferenza e passione. Ho apprezzato, si ragionava però a livello dilettantistico: a volte me lo sono chiesto, chi me lo fa fare? Ma è stata la passione, le persone che avevo attorno. Se non tocchi con mano le cose che hai in testa, e non le provi, bisogna mettere tutto in pratica. Rino è questo, dopo 4 anni è andato in giro per Italia ed Europa per migliorare concetti e nuovo lavoro. La prevenzione nei miei confronti? Non mi dà fastidio, dopo 3 partite in carriera mi davano dello scarpone: la fortuna l’ho cercata con lavoro e con caparbietà, sapevo il mio e ciò che dovevo fare. È durata 18 anni questa storia, ora non leggo più i giornali perché voglio stare tranquillo: voglio avere consapevolezza e forza nel lavoro quotidiano. Chi mi conosce sa che non sono un calcolatore: voglio vivere la mia vita sempre da protagonista. Sono in uno dei club più grandi al mondo, nessuna paura di bruciarmi. Vado in ospedale quando la testa me la spacco, non prima. Mal di gol nel Milan? La mia storia dice che ne facciamo pochi, ci lavoriamo, codificando 3-4 giocate: ma credo sia un problema generale, con il Torino ho visto una squadra che ha creato, portando qualcosa di nuovo. Quando si arriva e si sbaglia ci sta, ma l’importante è arrivarci. La squadra giocherà sugli 11 giocatori che ha: André Silva ha grandissime qualità, è uno che se lo proponi sul mercato te lo comprano domattina. Tante volte fa ottime cose quando va da solo, quando taglia in profondità: bisogna metterlo in condizione di farlo giocare con la squadra. Difficilmente fa un 1-2 andando in profondità".