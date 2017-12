Un anno di sport: così è stato il 2017

FEBBRAIO 2017

Dall’Africa all’America, febbraio è un mese ricco di eventi sportivi molto importanti. Nella 51^ edizione del Super Bowl i New England Patriots battono 34-28 gli Atlanta Falcons, conquistando il quinto titolo in NFL. Un gran destro di Cuadrado regala la vittoria alla Juventus contro l’Inter. Per la quinta volta nella sua storia il Camerun vince la Coppa d’Africa, battendo in finale l’Egitto. Dopo la conquista della Premier, la dirigenza del Leicester esonera Ranieri. Roberto Baggio compie 50 anni. Il Manchester United vince per la quinta volta la “English Football League Cup” battendo per 3-2 in finale il Southampton: protagonista Zlatan Ibrahimovic con una doppietta.