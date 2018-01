Gattuso show con la D'Amico: che auguri a Buffon!

Il solito Ringhio Gattuso, mai banale o scontato. Sia che si tratti di commentare la vittoria del suo Milan contro la Lazio, sia che ci siano da fare auguri "speciali" a Gigi Buffon per i suoi 40 anni, approfittando della presenza in studio di Ilaria D'Amico. L'allenatore rossonero comincia con l'analisi del match: "Più sereno dopo questa vittoria? La parola 'sereno' non rientra nel mio vocabolario, non c'è proprio. Abbiamo vinto una partita contro una squadra fortissima. Voglio fare i complimenti a Simone, una cosa è preparare la partita contro la sua squadra, un'altra giocarci contro. Il gol di Cutrone? All'inizio pensavo l'avesse presa di testa, poi vedendo il replay è chiaro che si tratta di un gol non regolare. Ci sta che la Lazio recrimini perché ha perso, ma credo sia riduttivo parlare solo di un episodio. Oggi abbiamo visto due squadre che hanno espresso un buon calcio. Svolta? Non voglio sentirne parlare, pensiamo di partita in partita, è ancora lunghissima".

Il siparietto con la D'Amico



Sul finire dell'intervista, Gattuso sale in cattedra e si rivolge a Ilaria D'Amico, nel giorno del compleanno di Gigi Buffon: "Hai fatto il regalo a Gigi?" - chiede Ringhio - "Ci sto lavorando", la risposta della conduttrice. Un assist che Gattuso sfrutta: "Guarda che fare il regalo dopo non vale, voi donne volete i diamantini... ma anche voi dovete fare dei bei regali. Dai un bacio con la lingua a Gigi da parte mia". Ilaria si imbarazza un po', lo studio ride, è Gattuso-show: una vittoria sulla Lazio può portare anche a questo.