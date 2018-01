Calciomercato Milan, il punto sulle trattative

Gli obiettivi per il calciomercato estivo del Milan

Un calciomercato di gennaio proiettato al futuro, perché i rossoneri sono sempre attenti ai giovani talenti in giro per il mondo. Tante le relazioni arrivate sul tavolo del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli: in alcuni casi il dirigente rossonero ha voluto visionare da vicino alcuni calciatori, come nel caso di Brandt e Demirbay, in altri ha riservato un posto speciale sulla sua scrivania ai fascicoli con le informazioni di alcuni prospetti interessantissimi in ottica futuro, parliamo per esempio di Gonzalo Maroni e Lincoln.

Brandt e Demirbay: Mirabelli guarda ancora in Bundesliga

Due nomi da tempo sul taccuino rossonero, con il Milan che dopo gli acquisti estivi di Ricardo Rodriguez e Hakan Calhanoglu continua a guardare in Bundesliga. A inizio gennaio infatti il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è volato in Germania per vedere dal vivo diverse partite. Due i nomi che maggiormente hanno attirato l'attenzione del dirigente del Milan: Julian Brandt, talentuoso attaccante classe 1996, legato al Bayer Leverkusen da un contratto fino al 30 giugno 2019 e Kerem Demirbay, centrocampista classe 1993 di proprietà dell'Hoffenheim e già accostato al club la scorsa estate. Due nomi che il Milan continuerà a monitorare con attenzione, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per provare ad affondare il colpo. Al momento nessuna trattativa o contatto, ma non è da escludere che i nomi di Julian Brandt e Kerem Demirbay possano tornare di moda in vista del prossimo calciomercato estivo.

Maroni e Lincoln: due giovani talenti nel mirino del Milan