Risultati e classifica Serie A: gol e highlights della ventottesima giornata

25' Pavoletti (C), 35' aut. Ceppitelli (C), 74' rig. Barella (C), 95' Immobile (L)

Gol numero 24 in questo campionato per Ciro Immobile: record per lui in una singola Serie A. Pavoletti è il giocatore che ha segnato più gol di testa in questo campionato (sei su sette complessivi). Cinque delle sue sette reti in questo campionato sono state segnate in partite casalinghe. Secondo autogol nella massima serie per Ceppitelli, dopo quello contro la Juventus nel settembre 2016. L'età media dell'11 iniziale del Cagliari è di 25 anni e 224 giorni, la più giovane per i sardi in un incontro di questo campionato.