La Juve a Crotone, entusiasmo e cori per Buffon

Buffon, tra il turnover e la solidarietà di Zenga

Buffon che guarderà dalla panchina la partita dello "Scida": per lui infatti, come annunciato dallo stesso Allegri in conferenza, un turno di riposo in vista della sfida contro il Napoli di domenica sera e soprattutto dopo una settimana di grandi emozioni e qualche polemica, contraddistinta dallo sfogo nel post di Real-Juventus e dalle numerose discussioni scaturite. Buffon ha poi ritrovato il campo contro la Sampdoria, anche in quel caso applaudito e incoraggiato dai tifosi, che più volte hanno intonato cori tutti per lui. E nella conferenza stampa di vigilia, anche Walter Zenga ha voluto dire la sua sulla questione: da portiere a portiere, questione di solidarietà: "La reazione di Buffon dopo Madrid? Io probabilmente avrei fatto peggio. Sfido chiunque, al posto di Buffon, a rimanere calmo e lucido. Da fuori sono tutti bravi a giudicare, ma quando si vivono le cose col cuore è dura".