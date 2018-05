Abbracci, applausi, cori, striscioni, commozione. L’ultima di Gigi Buffon all’Allianz Stadium con la maglia della Juve è stata una partita dalle emozioni forti per i tifosi bianconeri. Dopo aver annunciato l’addio alla maglia che tanto gli ha dato in 17 lunghi anni, il capitano bianconero ha lasciato il campo della partita contro il Verona, al 17’ del secondo tempo. Al suo posto il terzo portiere Pinsoglio. Prima di abbandonare il terreno di gioco dello Stadium è stato accolto dall’ennesima ovazione. Come aveva fatto prima del fischio d’inizio, Buffon ha abbracciato tutti i compagni uno a uno. La scelta di richiamarlo in panchina da parte di Massimiliano Allegri gli ha permesso di avere gli omaggi del suo pubblico. Dopo qualche minuto in panchina, tra le lacrime, il capitano bianconero è andato negli spogliatoi, prima di andare a salutare nuovamente i tifosi sotto la curva. Prima della partita, per la sua “ultima”, Buffon era sbucato dagli spogliatoi accompagnato dai suoi tre figli Louis Thomas, David Lee e Leopoldo, mentre tutto lo stadio gli tributava un lungo e commovente applauso. "C'è un solo numero 1, c'è un solo numero 1", hanno intonato le curve. Buffon ha abbracciato i compagni, uno a uno. Anche quando ha toccato il primo pallone, il suo pubblico gli ha dedicato un forte applauso davanti alla curva nord dell'Allianz Stadium. Nella curva sud gli ultrà hanno esposto lo striscione con una frase dedicata a Buffon: "Solo chi tenta l'assurdo raggiunge l'impossibile". E gran parte del settore è stato coperto per qualche minuto da un gigantesco bandierone con l'immagine del portiere e lo scudetto targato 2017/2018.