Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo indosserà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma la sola voce di un suo possibile approdo in bianconero ha già provocato delle conseguenze: il valore delle azioni della società torinese, infatti, è in continua crescita, raggiungendo il miglior risultato da febbraio.

Dopo aver chiuso la giornata di martedì a 0,6875 euro (+3,2%), il titolo della Juventus ha chiuso il mercoledì in crescita del 7,27% a 0,7375 euro per azioni: da lunedì, il valore delle azioni è salito di circa il 10,7% (+11,6% da venerdì) nell’ambito di una performance mensile in miglioramento del 19,14% e una performance annua a +38,63%.

Gli operatori di mercato, insomma, stanno dando credito alle voci di mercato. Il valore delle azioni della Juventus, infatti, aumenterebbe ulteriormente qualora il colpo venga realmente messo a segno.