Come stanno le cose

Se da un lato, in Spagna, diverse fonti sembrano certe della fattibilità dell’affare, differente sarebbe la situazione reale. Al momento la società bianconera, infatti, non ha iniziato alcuna trattativa né con i Blancos, né con il campione portoghese, il quale però gradirebbe Torino come destinazione, avendone già parlato con il suo agente Jorge Mendes. La Juve, dunque, in questo momento sta pensando solamente se e come un’operazione del genere possa essere sostenuta. Se il club bianconero dovesse decidere di provare a portare avanti l’affare, potrebbe farlo soltanto secondo le proprie disponibilità e seguendo le proprie proiezioni di aumenti di ricavi. Molto, in ogni caso, dipenderà dal Real Madrid, con il quale CR7 – oltre ad una clausola rescissoria di un miliardo di euro, quindi impossibile da pagare - ha un contratto di 21 milioni di euro a stagione valido fino al 2021. Saranno i Blancos – che nelle ultime ore hanno smentito le trattative per Neymar e Mbappé -, dunque, a decidere eventualmente dove e a quali condizioni vendere il campione portoghese. Per questo motivo la trattativa non per portare Cristiano Ronaldo dal Real alla Juventus non è concretamente iniziata.