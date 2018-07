Attimi di paura

E’ l'8 luglio di un anno fa, corre il minuto 72 di un'amichevole estiva, una come tante che le società professionistiche organizzano per prepararsi alla nuova stagione. L'Ajax affronta ad Innsbruck il Werder Brema, sembra tutto tranquillo ma all’improvviso Abdelhak Nouri si accascia al suolo. Attimi di paura ed apprensione tra i giocatori in campo, con i soccorsi che raggiungono subito il numero 34 dei 'Lancieri'. Massaggio cardiaco con l’ausilio del defibrillatore e immediato trasporto in elicottero al più vicino ospedale. Il cuore non si ferma, la diagnosi è un’aritmia cardiaca che causa però al giocatore danni cerebrali permanenti, come rivelato poi dall’Ajax con un comunicato. "L'Ajax è profondamente triste nel dover annunciare che a Nouri è stato diagnosticato un danno dal punto di vista cerebrale grave e permanente. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a lui e ai suoi familiari in un momento così difficile". Pensieri che Kluivert non ha mai smesso di rivolgere al proprio amico, scegliendo di utilizzare il suo numero in questa nuova nuova esperienza alla Roma: un gesto davvero da applausi.