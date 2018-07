Sorrisi, selfie di rito con i tifosi presenti davanti Villa Stuart e tanto entusiasmo in vista della nuova stagione sportiva ormai alle porte. Edinz Dzeko, Kevin Strootman e il nuovo acquisto Daniel Fuzato – che sarà il terzo portiere nelle gerarchie iniziali di Eusebio Di Francesco – hanno sostenuto quest'oggi le visite mediche di rito nella clinica romana di Villa Stuart. L'attaccante bosniaco, decisamente di buon umore, non ha rilasciato dichiarazioni ma ha esaudito ogni richiesta di foto e autografi arrivata dai tifosi presenti. Prima uscita da giocatore giallorosso invece per Daniel Fuzato, portiere classe 1997 che la Roma ha acquistato dal Palmeiras per 500 mila euro : un prospetto interessante e molto appezzato in Brasile, che adesso avrà la possibilità di crescere ulteriormente a Trigoria. Iniziando da lunedì 9 luglio, il primo giorno di scuola per la Roma di Di Francesco: i giocatori giallorossi si ritroveranno nel centro sportivo in mattinata e inizieranno la preparazione che – come non accadeva da 10 anni – si svolgerà per le prime due settimane proprio a Trigoria.