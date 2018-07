Dodici intensi giorni di ritiro a Trigoria, 11 anni dopo l’ultima volta. La Roma ha ripreso a lavorare presso il proprio centro sportivo in vista della stagione 2018/19. Ufficialmente iniziata la preparazione dei giallorossi, che nella serata di domenica si sono radunati e che nella mattinata di lunedì hanno svolto la prima sessione di allenamento. Fino al 20 luglio la Roma di continuerà a lavorare a Trigoria, prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti il 22 luglio e il ritorno in Italia previsto per il prossimo 8 agosto. Ad eccezioni dei calciatori reduci dagli impegni con le Nazionali ai Mondiali (Alisson, Kolarov e Fazio) e del giovane neo acquisto Zaniolo, impegnato con la Nazionale Under 19 per l’Europeo di categoria, tutti gli uomini della rosa giallorossa sono a disposizione di Eusebio Di Francesco, compresi i nuovi arrivati Pastore, Kluivert, Santon, Mirante, Fuzato e Marcano. Nel ritiro di Trigoria la Roma svolgerà quasi sempre un lavoro in seduta doppia, mentre sono già state fissate le prime due amichevoli: il 14 luglio è in programma il test sul campo del Latina, mentre il 20 gara contro l’Avellino a Frosinone.