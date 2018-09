FOCUS GIOCATORI

Francesco Caputo ha segnato due gol con tre tiri nello specchio in questo campionato. Luca Antonelli ha vestito la maglia del Milan per 54 partite di Serie A, segnando quattro gol. Per Antonelli un gol contro il Milan in Serie A, nel dicembre 2014 con la maglia del Genoa. Anche Matías Silvestre ha avuto un breve passato in rossonero: quattro presenze nel massimo campionato per lui nella stagione 2013/14 – per lui anche un gol. Levan Mchedlidze non ha ancora esordito in questo campionato: la sua ultima partita in Serie A è stata nell’aprile 2017 proprio contro il Milan – in quell’occasione ha anche trovato il gol. Francesco Caputo (otto) e Gonzalo Higuaín (sette) sono i due giocatori pescati più volte in fuorigioco in questo campionato. Gonzalo Higuaín ha segnato tre gol in sei partite contro l’Empoli in Serie A, tutte nelle ultime tre sfide giocate. La prossima sarà la 100ª presenza in tutte le competizione per Suso con la maglia del Milan – nessun giocatore ha servito più assist dello spagnolo nel campionato in corso (tre). Continua però il periodo di astinenza da gol in Serie A per Suso, che non trova la rete da 1588 minuti nella competizione. Patrick Cutrone, Hakan Calhanoglu e Andrea Bertolacci sono a una presenza dalle 50 con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Solo José Callejón (17) ha creato più occasioni per i compagni di Hakan Calhanoglu in questo campionato (14). La prossima sarà la 50ª vittoria in Serie A per Gianluigi Donnarumma. Ignazio Abate ha esordito in Serie A con la maglia dell’Empoli nel 2007/08, stagione in cui ha collezionato 24 presenze e un gol con i toscani. Anche José Mauri (14 presenze in A nella stagione 2016/17) e Diego Laxalt (quattro presenze in A nel 2014/15) hanno vestito la maglia dell'Empoli.