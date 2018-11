Sarà un Milan-Juventus da record, almeno per quanto riguarda il maxi incasso che il club rossonero potrà godersi grazie al big match della 12^ giornata di Serie A, in programma a San Siro domenica 11 novembre alle 20:30. Nella stessa settimana in cui l'Inter ha stabilito un altro record d'incasso, in occasione di Inter-Barcellona di Champions League (oltre 5.9 milioni di euro, cifra più alta per una squadra italiana in Europa), anche i rossoneri si apprestano superare il loro precedente primato in termini d'incasso. La sfida contro la Juventus di Cristiano Ronaldo garantirà infatti 4.9 milioni di euro, per gli oltre 70.000 tagliandi venduti. San Siro è sold out da settimane, fatta eccezione per il settore ospiti riservato ai tifosi bianconeri.

Milan-Juventus, un po' di numeri

Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, ma non solo: Milan-Juventus sarà seguita da 200 paesi collegati attraverso la tv e 20 telecamere impiegate per la produzione in 4K non si perderanno un movimento dei protagonisti in campo. Alla sfida numero 167 in Serie A tra Milan e Juventus assisteranno anche 274 media accreditati e 53 fotografi. La Juventus è in vantaggio nel bilancio complessivo, con 63 vittorie contro le 49 del Milan; i pareggi sono 54. L'ultimo precedente in ordine cronologico è la finale di Coppa Italia, vinta 4-0 dalla squadra di Allegri lo scorso maggio; due vittorie su due anche in campionato per la Juve: a San Siro per 2-0, con una doppietta di quel Gonzalo Higuain che domenica si troverà dall'altra parte della barricata; all'Allianz Stadium per 3-1, con un altro ex protagonista: Leonardo Bonucci, tornato alla Juve, in gol per il momentaneo pareggio rossonero.