Milan-Juventus, una partita mai come le altre. Grande fascino e spettacolo assicurato in campo, nessuno vuole perdersi quella che è una delle grandi classiche del nostro calcio. Oltre 200 i Paesi collegati in diretta televisiva per la gara che ha fatto registrare il record di incasso per il Milan: gli oltre 70 mila biglietti venduti, hanno infatti fruttato alla società rossonera ben 4,9 milioni di euro. Non soltanto i tifosi comuni, ci saranno anche tantissime personalità ad assistere alla gara dalla Tribuna di San Siro.

Tutti i presenti in Tribuna

Dagli esponenti politici ai personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, tutti presenti sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza, a partire dal Ministro degli Interni e Vicepremier Matteo Salvini. Insieme a lui anche il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oltre all’on. Maurizio Lupi e a Roberto Maroni. Ci sarà il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, presente anche il CEO di Puma SE, Bjoern Gulden, e il numero uno di Diesel, Renzo Rosso. Assisterà alla gara José Altafini, ricca presenza di molti sportivi del passato e del presente: da Boris Becker ad Andrea Iannone e Filippo Magnini, passando per alcuni giocatori dell’Olimpia Milano. Per il mondo dello spettacolo presenti Flavio Briatore, Ornella Vanoni, Claudio Bisio e lo chef Carlo Cracco, infine non mancheranno le vecchie glorie del Milan: ci sarà Zvonimir Boban, attualmente vice segretario generale della FIFA, insieme a Demetrio Albertini e Jean Pierre Papin. Gli ultimi due riceveranno una maglia celebrativa dal presidente del Milan Paolo Scaroni.