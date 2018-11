Serie A, il calendario delle partite di oggi

Un anticipo al venerdì, altri tre al sabato, adesso le restanti sei partite del dodicesimo turno di Serie A. Dopo le quattro gare che hanno aperto questa giornata, in arrivo una domenica nuovamente all’insegna dello spettacolo, tra gol ed emozioni assicurate. Tanti gol, come quelli che si sono visti nelle gare giocate fino a oggi: 1-1 nel match tra Frosinone e Fiorentina del venerdì sera, con Pinamonti che all'89' ha pareggiato la rete di Benassi permettendo alla squadra di Longo di portare a quattro le gare consecutive senza sconfitte. Successo davvero preziosissimo quello ottenuto dal Parma di D’Aversa sul campo del Torino (sabato ore 15): le reti di Gervinho e Inglese portano i gialloblù sul doppio vantaggio dopo appena 25', di Baselli al 37' il gol del Torino per il definitivo 1-2. Quattro gol, due a testa, nel match tra Spal e Cagliari: Petagna e Antenucci illudono la squadra di Semplici, poi in tre minuti (tra il 73' e il 76') la reazione rossoblù con le reti di Pavoletti e Ionita che fissano il risultato sul 2-2. Ultima gara del sabato è stata quella che si è disputata sotto il diluvio (match che è stato anche interrotto per qualche minuto) del Ferraris tra Genoa e Napoli: vantaggio iniziale della squadra di Juric grazie al un preciso colpo di testa di Kouame, poi nel secondo tempo la rimonta della squadra di Ancelotti. Prima il pareggio di Fabian Ruiz al 63', poi l’autogol di Biraschi su calcio di punizione battuto da Mario Rui per il 2-1 finale.

Quando e a quali orari si gioca oggi la 12^ giornata di Serie A?

L'ultima finestra per le nazionali del 2018 è alle porte e la dodicesima giornata di Serie A può segnare uno spartiacque importante della stagione. Diverse le sfide interessanti, a cominciare dal big match tra Milan-Juventus a San Siro che si presenta come piatto forte della giornata. I rossoneri, acciaccati dopo la sfida di Europa League contro il Betis, le proveranno tutte per fermare la Juventus degli ex Allegri, Bonucci e De Sciglio, a caccia di punti per continuare la sua fuga in classifica. Faranno il ‘tifo’ per i rossoneri anche Inter e Napoli: la formazione azzurra ha già battuto il Genoa 2-1 nella gara del Ferraris che si è giocata sabato sera, l’Inter di Luciano Spalletti affronterà l’Atalanta a Bergamo nel lunch match delle 12.30. Sassuolo-Lazio si prospetta una gara divertente e intrigante, tra due squadre che fanno del bel gioco il loro punto di forza. Domenica calcistica che verrà inaugurata dalla gara tra Atalanta-Inter, per continuare con il tris delle gare delle 15.00: in campo Chievo-Bologna, importante per la zona salvezza, Roma-Sampdoria ed Empoli-Udinese. Alle 18.00 sarà il turno di Sassuolo-Lazio, per una serata che finirà poi con la sfida di San Siro tra Milan e Juventus, fischio d’inizio alle ore 20.30 a San Siro.

Dove si gioca il big match di giornata?

La partita più importante in programma non può che essere la sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus. I rossoneri sono a caccia di punti importanti, mentre i bianconeri degli ex Allegri e Bonucci vogliono continuare la loro fuga. Gli abbonati Sky pronti a gustarsi il piatto forte della giornata. E per chi è in possesso di un decoder SkyQ Milan-Juve potrà essere vista in 4K HDR, la risoluzione migliore che si possa avere.

12^ giornata SerieA, calendario e orari delle gare della domenica

Atalanta-Inter, domenica 11 novembre, ore 12.30.

Chievo-Bologna, domenica 11 novembre, ore 15.00, Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre).

Roma-Sampdoria, domenica 11 novembre, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Empoli-Udinese, domenica 11 novembre, ore 15.00.

Sassuolo-Lazio, domenica 11 novembre, ore 18.00), Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Milan-Juventus, domenica 11 novembre, ore 20.30, Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.