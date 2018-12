STATISTICHE E CURIOSITA'

La Lazio non trova il successo in Serie A da cinque partite: è la peggiore striscia di risultati in un singolo campionato da quando i biancocelesti sono allenati da Simone Inzaghi.



Per risalire a un periodo più nero in Serie A, bisogna tornare indietro di 3 anni: dicembre 2015, sette partite di fila senza vincere per la Lazio.



Considerando le partite giocate in casa, la Lazio ha vinto solo una delle ultime quattro gare all'Olimpico (2 pareggi e un ko).



Il Cagliari non vince da sei partite di Serie A (4 pareggi e 2 ko). I sardi non arrivano ad almeno sette gare di fila senza successi in Serie A da aprile 2015 (furono 11 in quel caso).



La squadra di Maran ha vinto solo una delle otto trasferte disputate in campionato (1-0 a Bergamo contro l’Atalanta): completano tre pareggi e quattro sconfitte.



Nessuna squadra ha segnato più del Cagliari su colpo di testa (7 reti), tuttavia la Lazio ha subito solo due gol in questa modalità.

La Lazio ha realizzato 22 gol con i primi 280 tiri tentati in questo campionato: la scorsa stagione dopo altrettante conclusioni tentate, la squadra di Simone Inzaghi aveva messo a segno 51 reti.



Ciro Immobile ha realizzato sette gol in sei confronti di Serie A contro il Cagliari, in media una rete ogni 75 minuti giocati contro i rossoblù in campionato.



In questo campionato Immobile ha realizzato 10 gol e nessun giocatore ha colpito più pali di lui nella Serie A in corso (quattro al pari di Zajc).



Leonardo Pavoletti ha segnato un gol in cinque presenze contro la Lazio in Serie A, tuttavia in quattro precedenti all’Olimpico (tre contro la Lazio e uno contro la Roma) non ha mai trovato la rete.