Sarà Milan-Empoli ad aprire la 25^ giornata di campionato. Nel venerdì sera di Serie A, in campo a San Siro le squadre di Gattuso e Iachini, reduci entrambe da un un weekend di euforia. I rossoneri, quarti in classifica a -4 dall’Inter terza, è infatti riuscito, grazie alla doppietta di un super Piatek, a far crollare a Bergamo l’Atalanta di Gasperini; per i toscani, invece, la miglior partita finora in stagione (dopo 8 giornate a secco di vittorie, ndr), culminata con il 3-0 rifilato al Sassuolo, che ha permesso alla squadra di conquistare tre punti fondamentali in funzione salvezza e di avvicinare a -1 Spal e Udinese. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Empoli.

Milan, Castillejo per sostituire Suso

Un Milan nel segno della continuità, quello di Gennaro Gattuso, che in campionato non perde da ben 7 giornate. Le vittorie contro Cagliari e Atalanta hanno dato una grande spinta ai rossoneri, che ora non possono fallire contro l’Empoli e cercano il tris. L’allenatore calabrese dovrà fare a meno di Suso, che non sarà del match perché squalificato: al suo posto ci sarà Samu Castillejo. Per il resto, confermata la formazione che ha battuto l’Atalanta. In porta Donnarumma, difesa a quattro con Calabria (favorito su Conti), Musacchio, Romagnoli e Rodriguez; solito centrocampo, composto dagli ormai insostituibili Bakayoko, Kessiè e Paquetà; in avanti, come detto, non sarà Suso, che vedrà la gara dalla tribuna. Chiamato Castillejo, che ha vinto il ballottaggio con Borini e Cutrone, a sostituirlo. Intoccabili Calhanoglu, reduce dal primo gol in campionato, e Piatek, sempre più trascinatore dei rossoneri.

Probabile Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessiè, Paquetà; Castillejo, Calhanoglu, Piatek.

Empoli, Iachini nel segno della continuità

Come per il Milan, anche l’Empoli vuole cambiare il meno possibile per replicare quanto fatto nell’ultimo weekend di campionato. Contro il Sassuolo i toscani hanno stupito, vincendo con un sonoro 3-0. I complimenti di Iachini alla squadra hanno come diretta conseguenza la conferma in blocco dell’undici che tanto ha fatto bene al Castellani nella 24^ giornata. Dragowski, nuovo primo portiere dopo il sorpasso su Provedel, confermato tra i pali; difesa a tre composta da Veseli, Silvestre e Dell’Orco; in cinque a centrocampo, con il trio Bennacer-Krunic-Acquah (e non Traorè) in mezzo e Di Lorenzo e Pasqual ad agire sulle fasce. In avanti confermato anche il tandem Farias-Caputo, con l’attaccante pugliese a caccia di un gol che manca da inizio mese.



Probabile Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Bennacer, Krunic, Acquah, Di Lorenzo, Pasqual; Farias, Caputo.