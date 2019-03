Già vigilia di partita per la Fiorentina, che venerdì sera aprirà il programma della 28^ giornata di Serie A con l’anticipo col Cagliari che si giocherà alla Sardegna Arena. Stefano Pioli ha presentato così la partita attraverso i canali ufficiali della società: “Nell’ultimo periodo abbiamo spinto molto e c’è bisogno di prendere fiato, ma i prossimi due mesi saranno decisivi e quindi dobbiamo farci trovare pronti dal momento che abbiamo obiettivi in campionato e Coppa Italia”. L’appello dell’allenatore prosegue: “Stringiamo i denti, soprattutto in vista di questa gara. I rossoblù giocano un calcio fisico e ha accumulato in casa gran parte dei punti ottenuti, servirà per questo una prestazione importante”. Dopo questo impegno, comincerà il periodo di sosta del campionato, che riprenderà direttamente alla fine del mese. “Questo frangente servirà a farci sistemare qualche situazione, in modo da poter provare a raggiungere i nostri obiettivi. Vogliamo chiudere al meglio questa stagione, pensiamo a mettere in campo tutte le qualità a disposizione e poi penseremo al futuro” ha concluso Pioli.